taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4657
Euro
6.20305
Altın
1211.003
Borsa
93287.16
Gram Altın
212.784

Kuveyt'te aşırı yağış nedeniyle uçuşlar durduruldu

Ülkede etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Kuveyt Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

AA | 15.11.2018 - 06:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın, Sivil Havacılık İdaresinden naklettiği habere göre, aşırı yağışın görüş mesafesini düşürmesi yüzünden Kuveyt Havalimanı'ndan giden uçuşlar geçici olarak durduruldu. Gelen uçuşlar ise Bahreyn, Demmam (Suudi Arabistan) ve Dubai havalimanlarına yönlendirildi.

TATİLLER UZATILDI

Kuveyt hükümeti daha önce, ülkede etkisi süren olumsuz hava koşulları nedeniyle bakanlıklar dahil devlet daireleri ve okullarda verilen tatil süresini uzatmıştı.

Kuveyt Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Deniz Tahminleri İdaresi Başkanı Yasir el-Belluşi de yaptığı açıklamada, yağışların cuma sabahına kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etmişti.

Kuveyt'te aşırı yağış nedeniyle uçuşlar durduruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

19
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

38
Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

9
Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

27
Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

26
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

17
Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı

Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM