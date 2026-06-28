Kuyumcu, boşanma sürecindeki müşterisinin ağlayarak altınlarını bozdurduğu anları paylaştı

Sosyal medyada gündem haline gelen video…

6 ay önce evlenen adam, altınlarını aldığı kuyumcuya bu sefer altınlarını satmak için geldi.

Boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan acılı adam, sitem ederek yaşadıklarını anlattı.

KUYUMCU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Altınları çıkarırken gözleri dolup ağlamaya başlayan adamı, kuyumcu sakinleştirmeye çalıştı.

Kuyumcu ise o anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ BOŞANIYORUZ"

Kuyumcu ve adam arasında geçen konuşmada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bunlar kalan altınlar, biz boşanıyoruz.

Ağabey yapma ya, daha yeni evlendiniz.

"6 AY ÖNCE YAPTIK DÜĞÜNÜ"

6 ay önce yaptık düğünü, biliyorsun ağabey.

Evet ağabeyim, net hatırlıyorum.

"GEÇEN AY BİR ŞEYLER OLDU"

Geçen ay bir şeyler oldu, bozdurduk da bunlar da kalan altınlar. Biz boşanıyoruz Harun.

"AĞABEY YAPMA YA"

Ağabey yapma ya, daha yeni evlendiniz, 6 ay oluyor neredeyse.

"BEN ANLAMIYORUM AĞABEY"

Sen alışveriş yaparken her şeye şahit oldun. Ben anlamıyorum ağabey, neden böyle oldu?

Ağabey yapma, gözünü seveyim. Sen biraz arkada otur, dinlen.”

Kuyumcu, adamı arka tarafa sakinleşmesi için gönderdikten sonra sitem ederek yaşadıklarını anlattı.

"GERÇEKTEN HİÇ İYİ DURUMDA DEĞİL"

Kuyumcu, son zamanlarda bu boşanma işinin çok arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Adam alyansını çıkardı, ‘Ben boşanıyorum’ diyor.

Şu an arkada, gerçekten hiç iyi durumda değil.

"YANİ BEN GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"

Görüyorsun değil mi, getirmiş altınların hepsini. Yani ben gerçekten anlamıyorum, adam daha yeni evlenmiş, altınlarını bozuyor.

Bak senelerdir sektörün içerisindeyim. Bu hafta içinde belki de beşinci ya da altıncı boşanma sonucunda gelen altınlar.

"BUNLARI BOZMAK YEMİN EDERİM O KADAR AĞIR GELİYOR Kİ"

Bunları bozmak yemin ediyorum bana o kadar ağır geliyor ki, o kadar zor geliyor ki anlatamam. Geçen bir müşterimiz daha altınlarını bozdurdu, yemin ederim vallahi billahi 1,5 yaşında çocuğu var ya.

"BİZİM ANALARIMIZ BABALARIMIZ BİRBİRİNİ GÖRMEDEN EVLENDİ YA"

Ağabey yanlış anlamayın da bizim analarımız, babalarımız birbirini görmeden evlendi ya."