Kuyumcudan 5 kilo altın çalan hırsızlar serbest kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde elleri silahlı 2 hırsız, Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi.

5 KİLO ALTINI ÇUVALA KOYUP KAÇTILAR

Soygunculardan biri Kapılı'yı etkisiz hale getirirken, diğeri altınları toplamaya başladı. İki soyguncu; kendilerine direnmek isteyen kuyumcuya rağmen, 5 kilo altını çuvala koyup kaçtı.

ALTINLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Gasp Büro ekiplerinin araştırması sonucu çalınan altınlar, Uludağ eteklerindeki Cumalıkızık bölgesinde ormanlık alana gömülü halde bulundu. Soygunu gerçekleştirdikleri tespit edilen Feyyaz Yıldız ile Orhan Kocabaş hakkında ‘yağma’ suçunda dava açıldı.

Biri kuyumcuyu darbetti, diğeri 5 kilo altını çaldı İZLE

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM"

Hakim karşısına çıkan sanıklardan Orhan Kocabaş, ”Uyuşturucu etkisindeydim. Elimde silah vardı. Feyyaz, altınları alıyordu. Ben altın ve para almadım. Geldiğimiz arabayla kaçtık. Altınları ve aracı Feyyaz aldı. Ne kadar altın ve para alındığını bilmiyorum. Şikayetçinin zararı varsa, gidermek istiyorum.” dedi.

"PİŞMANIM"

Feyyaz Yıldız da ”Borcumuz vardı. Orhan’la birlikte kuyumcuya girdik. Bende silah yoktu. Altın haricinde para almadım. Altınlar bende kaldı. Altınları paylaşacaktık. Yakalanınca polise teslim ettim. Şikayetçinin zararını karşılamaya hazırım. Pişmanım.” diye konuştu.

380 GRAM ALTIN EKSİK

Sanıklardan şikayetçi olan kuyumcu Mustafa Kapılı ise soygun anını şu sözlerle anlattı:

“İçeriye giren Orhan Kocabaş, silahı çıkarıp bana doğrulttu. Boynuma sarıldı, bağırdığım sırada kafama tabancayla vurdu, boğazımı sıktı. Feyyaz Yıldız da altınları doldurdu. Daha sonra arabayla kaçtılar. Bana 190 gram altının parası ödendi. 1 kilo 023 gram altın da polis tarafından teslim edildi. 380 gram altının eksik olduğunu polise söyledim. Sanıklardan şikayetçiyim.”





500 LİRA İLE SERBEST KALDILAR

Mahkeme, sanık yakınlarının kuyumcunun zararını karşıladıklarını belirterek, iki sanığa ‘yağma’ suçundan 13’er yıl hapis cezası verdi; pişmanlıklarını dikkate alarak 5’er yıla indirdi. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 500’er lira para cezası verilen ve 8 aydır tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi.