taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7415
Euro
6.3276
Altın
1455.54
Borsa
107710.27
Gram Altın
268.884
Bitcoin
41496.94

Kuyumcudan 5 kilo altın çalan hırsızlar serbest kaldı

Bursa'da 8 ay önce silahla girdikleri kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerindeki 5 kilo altın çalan 2 tutuklu sanık, kuyumcunun zararını tazmin edince 5 yıl hapis cezası kararıyla tahliye edildi.

DHA | 02.12.2019 - 11:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde elleri silahlı 2 hırsız, Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi.

5 KİLO ALTINI ÇUVALA KOYUP KAÇTILAR

Soygunculardan biri Kapılı'yı etkisiz hale getirirken, diğeri altınları toplamaya başladı. İki soyguncu; kendilerine direnmek isteyen kuyumcuya rağmen, 5 kilo altını çuvala koyup kaçtı.

ALTINLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Gasp Büro ekiplerinin araştırması sonucu çalınan altınlar, Uludağ eteklerindeki Cumalıkızık bölgesinde ormanlık alana gömülü halde bulundu. Soygunu gerçekleştirdikleri tespit edilen Feyyaz Yıldız ile Orhan Kocabaş hakkında ‘yağma’ suçunda dava açıldı.

Biri kuyumcuyu darbetti, diğeri 5 kilo altını çaldı İZLE

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM"

Hakim karşısına çıkan sanıklardan Orhan Kocabaş, ”Uyuşturucu etkisindeydim. Elimde silah vardı. Feyyaz, altınları alıyordu. Ben altın ve para almadım. Geldiğimiz arabayla kaçtık. Altınları ve aracı Feyyaz aldı. Ne kadar altın ve para alındığını bilmiyorum. Şikayetçinin zararı varsa, gidermek istiyorum.” dedi.

Kuyumcudan 5 kilo altın çalan hırsızlar serbest kaldı

"PİŞMANIM"

Feyyaz Yıldız da ”Borcumuz vardı. Orhan’la birlikte kuyumcuya girdik. Bende silah yoktu. Altın haricinde para almadım. Altınlar bende kaldı. Altınları paylaşacaktık. Yakalanınca polise teslim ettim. Şikayetçinin zararını karşılamaya hazırım. Pişmanım.” diye konuştu.

Kuyumcudan 5 kilo altın çalan hırsızlar serbest kaldı

380 GRAM ALTIN EKSİK

Sanıklardan şikayetçi olan kuyumcu Mustafa Kapılı ise soygun anını şu sözlerle anlattı:

“İçeriye giren Orhan Kocabaş, silahı çıkarıp bana doğrulttu. Boynuma sarıldı, bağırdığım sırada kafama tabancayla vurdu, boğazımı sıktı. Feyyaz Yıldız da altınları doldurdu. Daha sonra arabayla kaçtılar. Bana 190 gram altının parası ödendi. 1 kilo 023 gram altın da polis tarafından teslim edildi. 380 gram altının eksik olduğunu polise söyledim. Sanıklardan şikayetçiyim.”

Kuyumcudan 5 kilo altın çalan hırsızlar serbest kaldı


500 LİRA İLE SERBEST KALDILAR

Mahkeme, sanık yakınlarının kuyumcunun zararını karşıladıklarını belirterek, iki sanığa ‘yağma’ suçundan 13’er yıl hapis cezası verdi; pişmanlıklarını dikkate alarak 5’er yıla indirdi. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 500’er lira para cezası verilen ve 8 aydır tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi.

Kuyumcudan 5 kilo altın çalan hırsızlar serbest kaldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

135
Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj

Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj

112
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

589
KYK borçlarına af yolda

KYK borçlarına af yolda

97
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

64
Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

62
2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlıyor

2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlıyor

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir