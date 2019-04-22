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Kuzey Ege bayramı bekliyor

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, doğa ve deniz turizmin önemli duraklarını barındıran Kuzey Ege'de faaliyet gösteren tesis işletmecilerini memnun etti.

AA | 22.04.2019 - 06:06..
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Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege'deki tesis işletmecileri, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla son yıllara göre bu sene erken başlayacak yaz sezonunun yoğun geçmesini bekliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması, iç turizmin lideri Edremit Körfezi'nde tesis işletmecileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki tesislerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili heyecanı yaşanıyor.

Kuzey Ege bayramı bekliyor

"YAZA GİRERKEN BÖYLE BİR TATİL SEVİNDİRDİ"

Ramazan ayında bölge turizminde bir yavaşlama olmasının beklendiğine ancak uzun süreli tatil müjdesinin işletmecilerin yüzünü güldürdüğüne değinen Çelik, "Ülke turizminde de yerel anlamdaki turizm faaliyetlerinde de büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Turizm sektörü bu anlamda umutlandı. 9 günlük süre az bir zaman değil, önemli bir süre. Tam da yaza girerken böyle bir tatil süreciyle başlaması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kuzey Ege bayramı bekliyor

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Atamer Ulusoy da bayram tatillerinin bölge turizmi için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Turizmcilerin umudunun bayramlar ve yaz sezonu olduğunu belirten Ulusoy, "Ramazan Bayramı için rezervasyon talepleri oluşmaya başladı. Biz de bunun hazırlıkları içindeyiz, diğer müesseselerimiz, diğer üyelerimiz gibi. Bütün hazırlıklarımız, çalışmalarımız bu yönde devam etmekte. Tabii ki doluluk oranı ne kadar yükselirse de işletmeler bu sezonu o kadar memnun geçirecekler." dedi.

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