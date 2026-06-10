Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası göçmenlere saldırılar

Belfast, son günlerde artan toplumsal gerilim ve güvenlik krizinin odağı haline geldi.

Bir bıçaklı saldırı sonrası başlayan protestolar, kısa sürede geniş kitlelerin katıldığı ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı gösterilere dönüştü.

Kentin farklı noktalarında gece boyunca devam eden olaylar, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

BIÇAKLI SALDIRI GERİLİMİ TETİKLEDİ

Olayların fitilini, Pazartesi gecesi saat 22.30 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırı ateşledi. Sudan kökenli olduğu belirtilen 30 yaşındaki bir şüphelinin, sokakta 40’lı yaşlardaki bir erkeği ağır yaraladığı bildirildi.

Saldırının ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ilk aşamada terör bağlantılı olarak değerlendirilmediği açıklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GERİLİMİ ARTIRDI

Saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, kentteki tansiyonu kısa sürede yükseltti. Özellikle aşırı sağcı grupların çağrılarıyla birlikte sokaklarda toplanan kalabalıklar, göçmen karşıtı sloganlarla protestolar düzenlemeye başladı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin olayların büyümesinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

PROTESTOLAR ŞİDDET EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜ

Başlangıçta barışçıl şekilde başlayan gösteriler, kısa süre içinde farklı bölgelerde şiddet olaylarına sahne oldu. Kentin bazı noktalarında araçlar ateşe verilirken, kamu binaları ve çeşitli yapılar da zarar gördü.

Göçmenlere ait olduğu öne sürülen bazı evlerin saldırıya uğradığı, bölgede güvenlik güçlerinin müdahale etmekte zorlandığı bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ALARMA GEÇTİ

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Çok sayıda noktada müdahale ekipleri görevlendirilirken, bazı bölgelerde kontrolün sağlanması için ek takviye birlikler sevk edildi.

Yetkililer, kamu düzenini sağlamak için operasyonların sürdüğünü ve şiddet olaylarına karışanların tespit edilerek gözaltına alınacağını açıkladı.

TOPLUMSAL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Belfast’ta yaşanan olaylar, kentte uzun süredir tartışma konusu olan göçmen politikaları ve toplumsal uyum konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, sosyal gerilimin kontrol altına alınmaması halinde olayların daha geniş çaplı bir kriz haline dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer ise sakinlik çağrısında bulunarak provokatif eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.