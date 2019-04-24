Kuzey Kore lideri Putin'le görüşmek için Rusya'ya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2011 yılında bir araya gelmişti. Kuzey Kore lideri 8 senenin ardından yeniden bir görüşme yapmak için bugün trenle Rusya'nın Khasan bölgesine geldi.

Kim Jong-un'u burada üst düzey Rus yetkililer karşıladı ve ilk toplantı için yola çıktı.

Planlanan bu zirve genç liderin temas arayışı olarak yorumlanıyor. Bilindiği üzere Kuzey Kore birçok ülkenin yaptırım listesinde yer alıyor.

PUTİN'LE BİR TOPLANTI YAPACAK

Özellikle Rus hükümeti, ülkelerinde çalışan Kuzey Koreli işçilerin 2019 yılının sonunda Rusya'yı terk etmesini istiyor. Putin'le bu konuyu konuşacak olan Kuzey Kore liderinin esneklik isteyebileceği konuşuluyor. Kuzey Kore'nin iş gücü ihracatına ihtiyacı var, çünkü dövizin büyük bir kısmı ülkeye bu sayede giriyor.

KUZEY KORE GELİŞMEK İSTİYOR

Kuzey Kore hiçbir zaman dış dünyaya kapalı olmasa da kendi iç hükümet mekanizmalarını çok fazla etkilemeyecek şekilde özel ilişkiler ağı kurarak gelişmek istiyor.