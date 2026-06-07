Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ABD'ye "nükleer" mesaj: Vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore, nükleer faaliyetleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 8-9 Haziran'da ülkeye yapacağı ziyaret öncesinde, nükleer programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"RÜYALARDAN HALA UYANMADILAR"

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ve Şi'nin geçen ayki zirvede, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını" ortak amaç olarak belirlediklerine yönelik açıklamaları nedeniyle bazı ABD'li yetkilileri "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

Kuzey Kore'nin egemenliğini ve güvenliğini "kimseyle tartışmayacaklarını" belirten Kim, "ABD'deki bazı yetkililer gerçekleri göz ardı eden çağ dışı rüyalarından hala uyanamadılar." dedi.

"NÜKLEER DEVLET STATÜSÜ, GERİ ADIM ATILMAYACAK BİR ÇİZGİDİR"

Kim, ABD'nin "Kuzey Kore'nin nükleer silahlı devlet statüsünü baltalama çabasının" yasal bağlayıcılığı olmadığını, "ABD'nin tek taraflı söylemine bağlı kalmayacaklarını" ifade etti.

Kuzey Kore'nin "pasif bir seyirci" olarak kalmayacağını vurgulayan Kim, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlı devlet statüsü, geri adım atılmayacak bir çizgidir ve bu, birileri kabul etsin ya da etmesin, apaçık bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.