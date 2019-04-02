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Kuzey Makedonya’da uçak düştü: 4 ölü

Kuzey Makedonya’da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 02.04.2019 - 21:59..
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Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Ajansı, bugün Cesna P210N tipi küçük bir uçağın Solunska Glava’da dağlık alanda radardan kaybolduğunu; enkazın bulunduğun, uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uçağın, Ohri kentinden Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitmekte olduğu belirtildi.

Kuzey Makedonya’da uçak düştü: 4 ölü

RADARDAN KAYBOLARAK DÜŞTÜ

Pilotun, kötü hava koşulları sonrası 16:15’te çağrı yaparak kuvvetli türbülans bulunduğunu bildirdiği ve başkent Üsküp’e iniş talebinde bulunduğu; kısa süre sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

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