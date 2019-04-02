Kuzey Makedonya’da uçak düştü: 4 ölü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı kabul etti

Sekreter olarak geldiği belediyenin başkanı oldu

1 Belçika’da başörtülü kadına bıçaklı saldırı Belçika’nın başkenti Brüksel’de çocuklarını okula götürürken bıçaklı saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın ağır yaralandı.

2 Eski eşi ile kocasına kurşun yağdırdı Kahramanmaraş’ta bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanırken, kocası da saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı.

3 Luyindama kırmızı kart gördü Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama, 2 maç ceza alması durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

4 İran'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini ve 478 kişinin yaralandığını belirtti.

5 Cezayir'de ordudan Buteflika'ya son çağrı Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu.

6 Türkiye’de boşanma oranı yıl geçtikte artıyor TÜİK verilerine göre, bir ömür mutluluk için evlilik yapan çiftlerden 2018 yılında 142 bin 448’i mahkemeye gidip evliliklerini sonlandırdı.