Kuzey Makedonya’da uçak düştü: 4 ölü

Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Ajansı, bugün Cesna P210N tipi küçük bir uçağın Solunska Glava’da dağlık alanda radardan kaybolduğunu; enkazın bulunduğun, uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Uçağın, Ohri kentinden Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitmekte olduğu belirtildi.
RADARDAN KAYBOLARAK DÜŞTÜ
Pilotun, kötü hava koşulları sonrası 16:15’te çağrı yaparak kuvvetli türbülans bulunduğunu bildirdiği ve başkent Üsküp’e iniş talebinde bulunduğu; kısa süre sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.