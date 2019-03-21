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Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bölümleri açıldı. Bu alanlar drone ile havadan fotoğraflandı.

İHA | 21.03.2019 - 15:31..
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) tamamlanarak hizmete açılan bölümler Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağladı. Bağlantı sağlanan KMO’nun yan yollarda ve bazı viyadüklerde çalışmalar devam ederken yolların son durumu havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

İKİ KÖPRÜ ARASINDA BAĞLANTI SAĞLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören ile Habibler-Başakşehir kavşakları kesimleri ve Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümü tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı otoyol sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü arasında bağlantı sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi VİDEO

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bazı viyadüklerde ve yan yollarda halen yol çalışmaları devam ederken KMO’nun son durumu havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca kısmında yol inşaatı devam ederken, Çatalca'dan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanan bir araç Osman Gazi köprüsünden geçebilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

81 KİLOMETRELİK YOL

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünde 81 kilometre yol yapıldı. Bunların 22 kilometresi anayol olmak üzere, 36 kilometre bağlantı yolu ve 23 kilometre de kavşak yolları yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

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