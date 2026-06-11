Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 3 kişi can verdi

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Çekmeköy'de korkunç kaza...

Kaza sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan tıra arkadan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi, olay yerinde feci şekilde can verdi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.