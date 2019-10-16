Kuzey Marmara otoyolunda kaza

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen tırın bir anda lastiği patladı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Reşadiye kavşağında sürücüsü tarafından durdurulan tır, başka bir tır sürücüsü ile konuştuğu ve yardım aldığı sırada arkadan gelen Selami Yıldırım idaresindeki tır durmakta olan tıra çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Arkadan çarpan tır sürüklenerek yanmaya başlayınca sürücü kendini dışarı güçlükle atabildi. Yanan tır küle dönerken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekibi tırdaki yangını güçlükle söndürdü ancak tır kullanılamaz hale geldi. Etrafa saçılan patatesler ve yola dökülen mazotu temizlemek ve başka bir kazaya neden olmasını önlemek için görevliler büyük çaba sarf etti.

Patates yüklü tırın sürücüsü, patlayan lastiği değiştirmek için durduğunu ve arkadan gelen tırıın kendi aracına çarpmasıyla ne olduğunu anlamadığını söylerken, arkadan gelerek çarpan tırıın sürücüsü Selami Yıldırım ise kendi aracının lastiğinin patladığını ve bu nedenle önündeki tıra çarptığını söyledi.

"KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM"

Yıldırım, “Araç devrilmeye başlayınca kendimi dışarı zor attım.” dedi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara otoyolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.