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KYK yurduna zam geldi

Yeni dönemde devlet yurdunda kalmak isteyen bir öğrenci ayda en az 200 lira verecek.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 18:37..
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KYK yurduna zam geldi

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler yurt ve ev arayışına başladı.

Yeni dönemde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarına yüzde 20 oranında zam yaptı.

EN DÜŞÜK 200 LİRA

Ev kiralarının ve özel yurtların da özellikle büyükşehirlerde zamlandı belirtiliyor.
KYK'nın yaptığı yüzde 20'lik zamla en düşük yurt ücreti 200 lira oldu.

26 AĞUSTOS'TA BAŞVURULAR SONA ERİYOR

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinde başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başvurular ise E-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK yurduna zam geldi

KYK yurduna zam geldi

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