KYK yurduna zam geldi

Yeni dönemde devlet yurdunda kalmak isteyen bir öğrenci ayda en az 200 lira verecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarında anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

5

Bahçeli: Bedeli herkes için bir ve aynıdır

Devlet Bahçeli, "Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli, herkes için bir ve aynıdır" diye konuştu.