Kylian Mbappe bin pişman! PSG, Devler Ligi'ni yine kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da karşı kaşıya geldi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yönettiği müsabakada kazanan PSG oldu.

Paris takımı, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

MBAPPE OLMADAN 2'DE 2

Fransız devi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'siz ilk iki sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini elde etti.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique ile anlaşmazlık yaşayan Fransız oyuncu Kylian Mbappe, olaylı bir şekilde 2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

İKİ SEZONDUR BÜYÜK KUPA KAZANAMIYOR

27 yaşındaki isim, bu sezon ve geçtiğimiz sezon Real Madrid ile iyi bir performans sağlamasına rağmen LaLiga'yı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı.

REAL 5 KUPA KAZANMIŞTI

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, 2023-2024 sezonunda Mbappe gelmeden önce Devler Ligi dahil 5 kupayı müzesine götürmüştü.