Laptop çantasından 1 milyon liralık kokain çıktı

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı köpek timi ile birlikte sabah erken saatlerde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

ARAÇ İÇİNDE ARAMA

Ekipler, İstanbul’dan Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsünü sabah 06.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde durdurarak, araç içerisinde arama gerçekleştirdi.

2 KİLO KOKAİN BULUNDU

Denetim sırasında narkotik köpekleri M.F.S. (43) adlı yolcunun laptop çantasına tepki verdi. Bunun üzerine şahsın çantasını açan ekipler, içerisinde 2 kilo 40 gram kokain buldu.

1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE

Piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kokaine el konulurken, M.F.S. gözaltına alındı.