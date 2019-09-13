Lefkoşa'da 13 yaşındaki çocuğa tacizden gözaltına alındı

HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Osman Gökçek, belediyelerin seçilmeyen sivil isimler tarafından yönetildiğini söyledi.

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava dükkanları, kapanmaya başladı.

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Seyahatin yaldızlı trendi: Marinalar

Türkiye’nin denize kıyısı olan şehirlerinde ve ilçelerinde lüks marinalar boy gösteriyor. İnsanın gözlerini kamaştıran bu yapılar yerli ve yabancı misafirlerine turizm açısından alternatif sunuyor.