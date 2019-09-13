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Lefkoşa'da 13 yaşındaki çocuğa tacizden gözaltına alındı

75 yaşındaki İshak Yalman Y., komşusunun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu kabul ederek, "Özür dilerim. Şeytana uydum" dedi.

DHA | 13.09.2019 - 14:11..
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Lefkoşa'da İshak Y. 2019 yılı Şubat-Nisan ayları içinde 13 yaşındaki kız çocuğuna birçok kez benzeri tacizlerde bulundu.

SAPIK GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun yaşananları halasına anlatması üzerine konu polise intikal etti. Şikayet üzerine İshak Yalman Y. gözaltına alındı. Cinsel saldırı suçlaması yapılan İshak Yalman Y., dün mahkemeye çıkarıldı.

"ÖZÜR DİLERİM, ŞEYTANA UYDUM"

Mahkemede bilgi veren polis yetkilileri, "Zanlı suçunu kabul etti" dedi. Mahkemede söz alan İshak Yalman Y., “Özür dilerim. Şeytana uydum” diye konuştu. Hakkında bir gün gözaltı süresi verilen zanlının yarın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Lefkoşa'da 13 yaşındaki çocuğa tacizden gözaltına alındı

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