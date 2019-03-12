Leylekler her yıl olduğu gibi zamanında geldi

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Aşağı Üçdam, Kapılı ve Alazlı köylerinde bulunan leylek yuvaları, yeniden dolmaya başladı. Soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam etmesine rağmen dönüş yapan leylekler, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Leyleklerin dönüşünü gören Erkan Boz, “Bilindiği gibi leyleklerimizi geldi. Onlar için hayal kırklığı, bizim için baharın müjdesidir” dedi.

Baharın müjdecisi leylekler geldi VİDEO





ZAMANINDA GELDİLER

Bölgede leyleklerin gelişinin baharın müjdecisi olarak değerlendirildiğini aktaran Boz, “Leylekler her yıl olduğu gibi kar olmasına karşın bu yılda zamanından geldiler. Geçen yıl bu mevsimde kar yoktu. Biz ekin yapmaya başlamıştık. Bu yıl kar olmasına rağmen leyleklerimiz geldi. Tabi leylekler son baharda sıcak bölgelere gidiyorlar. Her yıl mart ayının başında geliyorlar. Ancak bu yıl yoğun kar yağışı yaşandı. Şu anda halen yerde yaklaşık 30 santimetre kar var. Bu nedenle gelen leylekler hayal kırıklığına uğradılar galiba. Çünkü yiyecek bulamıyorlar. Ancak açık olan dere ve sulak alanlarda yiyecek bulması mümkün. Leyleklerimiz artık bu alanlarda yiyecek bulabilecekler” ifadelerini kullandı.