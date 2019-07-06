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LGS tercihleri için son tarih 12 Temmuz

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri, 12 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

AA | 06.07.2019 - 15:19..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları, 24 Haziran'da açıklanmıştı.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 12 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

LGS tercihleri için son tarih 12 Temmuz

TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla, yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında, hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye verecek.

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