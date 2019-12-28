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Libya tezkeresi yeni yıl ile beraber TBMM'de görüşülecek

AK Parti Grup Başkanlığı, Libya'ya asker gönderilmesinin yer aldığı tezkerenin Meclis'e sunulabileceği sebebiyle milletvekillerinin programını buna göre ayarlamasını istedi.

İHA | 28.12.2019 - 08:19..
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AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine bilgilendirme metni gönderildi.

Metinde, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği belirtildi.

"2 OCAK 2020'DE TOPLANILMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde, "Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul’da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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