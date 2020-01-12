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Libya ve İdlib'deki ateşkese yakın takip

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından takip edildiğini açıkladı.

DHA | 12.01.2020 - 12:54..
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Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'te ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını ve ateşkes uygulamalarının yakından takip edildiğini açıkladı.

"ATEŞKES UYGULAMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 gün önce İstanbul'da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'te ateşkes ilan edilmesi kararının alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Libya ve İdlib’te 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."

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