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Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı iddiası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortaya atılan iddianın tamamen yalan olduğunu, Türk vatandaşlığının nasıl alınacağının kanunlarda belli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 09:13..
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Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı iddiası

Türkiye ile Libya arasında ilişkiler günden güne güçlenirken, muhalefet cephesinden farklı bir konu gündeme getirildi.

Libya'da 6 ay boyunca savaşacak Suriyelilere, Türk vatandaşlığı ve para verileceği iddia edildi.

Konu, bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu.

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, iddiaların tamaman yalan olduğunu söyledi.

"SURİYELİLER ÜZERİNDEN MUHALEFETİN YANLIŞ TUTUMU.."

Bakan Çavuşoğlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz.

Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı iddiası Çavuşoğlu'na soruldu VİDEO


HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL

O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil." şeklinde konuştu.

Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı iddiası

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