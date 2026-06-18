Lionel Messi, Klose’nin rekorunu kıracak: İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü efsaneleri

Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu unvanı, Lionel Messi'nin sahne aldığı son turnuvalarla birlikte yeniden alevlendi.

Miroslav Klose'nin 16 golle uzun süredir elinde tuttuğu o rekora Messi de yetişti.

Peki, Dünya Kupası tarihinin zirvesine adını yazdıran efsaneler kimler ve Messi bu devleri geride bırakmaya ne kadar yakın?

İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü efsaneleri:

Dünya Kupası tarihinin en golcü 10 futbolcusu

1. Lionel Messi: 16 gol, Arjantin

2. Miroslav Klose: 16 gol, Almanya

3. Ronaldo (Nazario): 15 gol, Brezilya

4. Gerd Müller: 14 gol, Almanya

5. Kylian Mbappe: 14 gol, Fransa

6. Just Fontaine: 13 gol, Fransa

7. Pele: 12 gol, Brezilya

8. Jürgen Klinsmann: 11 gol, Almanya

9. Sandor Kocsis: 11 gol, Macaristan

10. Grzegorz Lato: 10 gol, Polonya