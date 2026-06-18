Lionel Messi, Klose’nin rekorunu kıracak: İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü efsaneleri
FIFA Dünya Kupası’nın en skorer ismi Miroslav Klose’nin tahtı sallanıyor. Messi’nin son karşılaşmasındaki gollerinden sonra, turnuvanın en golcü isimlerini ve zirveye en yakın olan o efsanevi yıldızları mercek altına aldık.
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Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu unvanı, Lionel Messi'nin sahne aldığı son turnuvalarla birlikte yeniden alevlendi.
Miroslav Klose'nin 16 golle uzun süredir elinde tuttuğu o rekora Messi de yetişti.
Peki, Dünya Kupası tarihinin zirvesine adını yazdıran efsaneler kimler ve Messi bu devleri geride bırakmaya ne kadar yakın?
İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü efsaneleri:
Dünya Kupası tarihinin en golcü 10 futbolcusu
1. Lionel Messi: 16 gol, Arjantin
2. Miroslav Klose: 16 gol, Almanya
3. Ronaldo (Nazario): 15 gol, Brezilya
4. Gerd Müller: 14 gol, Almanya
5. Kylian Mbappe: 14 gol, Fransa
6. Just Fontaine: 13 gol, Fransa
7. Pele: 12 gol, Brezilya
8. Jürgen Klinsmann: 11 gol, Almanya
9. Sandor Kocsis: 11 gol, Macaristan
10. Grzegorz Lato: 10 gol, Polonya
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi