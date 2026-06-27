Lionel Messi, Ürdün maçında oynayacak mı? Arjantin cephesinden açıklama geldi

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

2022'nin Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Ürdün'le kozlarını paylaşacak.

Grupta aldığı 6 puanla liderliği garantileyen Arjantin ile puansız durumda bulunan sonuncu Ürdün'ün mücadelesi 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak.

"YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK"

Karşılaşma öncesinde Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımın yıldız ismi Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan Scaloni, Lionel Messi'nin mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını duyurdu.

Arjantinli teknik adam, "Leo Messi maça yedek kulübesinde başlayacak." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

J Grubu'nun ilk maçında Cezayir karşısında hat-trick yapma başarısı gösteren Messi, Avusturya filelerini de havalandırarak 2022 Dünya Kupası'nın da içinde bulunduğu son 6 maçta gol sevinci yaşadı.

39 yaşındaki yıldız, Avusturya'ya attığı gollerle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaştı ve Miroslav Klose'yi geride bırakarak 'Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu' oldu.