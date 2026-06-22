lkay Gündoğan, Türkiye'nin Dünya Kupası'na veda etmesini yorumladı

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Türkiye'nin iki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmesini ESPN'e değerlendirdi.

Gündoğan, Türkiye'nin 24 yıl sonra büyük beklentilerle gittiği Dünya Kupası'nda iki maç sonunda elenmesini "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

İLKAY, MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Grup aşamasında sergilenen tablonun ve üst üste alınan mağlubiyetlerin futbol kamuoyunda derin bir şaşkınlık yarattığını ifade eden Gündoğan, en iyi üçüncülere bile kapının açık olduğu avantajlı bir statüde turnuvanın dışına itilmenin kabul edilmesinin zor olduğunu vurguladı.

İlkay Gündoğan, Türk halkının Dünya Kupası'na hasret kaldığını ifade ederek "Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmış olması bile, halkın ne kadar istekli olduğunu, ne kadar uzun süre bu anı özlemiş olduğunu ve buna karşılık bu Dünya Kupası için ne kadar heyecanlı olduğunu gösteriyor." dedi.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ VE HAYAL KIRIKLIĞI"

Alman futbolcu, Türkiye'nin ikinci maç sonunda elenmesini "hayal kırıklığı" olarak değerlendirirken "Özellikle, ilk birkaç maçta elbette her Dünya Kupası’nda zorlu rakipler olur. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapabileceğiniz iki maçta, tek bir gol bile atamayıp her iki maçı da kaybederek elenmek; üstelik en iyi üçüncü sıradaki takımların bile bir kısmının bir sonraki tura yükseldiğini bildiğiniz halde, bu durum başlangıçta da söylediğim gibi onlar için büyük bir sürpriz ve büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.