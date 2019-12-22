Lodosta devrilen ağacın altında kaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde, bir parktaki bankta oturan E.A., şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

KENDİ İMKANLARIYLA AĞACIN ALTINDAN ÇIKTI

Ne olduğunu anlamayan andam, kendi çabaları ile ağacı altından çıkmayı başardı. Olay yerine, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Ağacın devrildiği parkın etrafında güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de E.A.'yı ambulansa alarak tedavi etti.

VÜCUDUNDA KIRIKLARIN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlk tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

''BİR ANDA ÇATIRDAMA SESİ GELDİ VE DAHA SONRA BİR ADAM BAĞIRMAYA BAŞLADI''

Ağacın devrildiği esnada şans eseri yoldan geçerek olayı gören gençler, "Parkın kenarında bulunan yoldan geçerken bir anda çatırdama sesi geldi ve daha sonra bir adam bağırmaya başladı. Sesin geldiği yere doğru gittiğimizde lodos nedeniyle devrilen ağacın altında bir adamın olduğunu gördük. Bu adam daha sonra kendi imkanlarıyla ağacın altından çıktı. Çıktıktan sonra ambulansı çağırdılar ve gelen ambulans kanlar içerisindeki adamı alarak tedavi etti." diye konuştu.