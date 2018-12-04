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LPG ve motorine indirim

Dün LPG'ye gelen 32 kuruşluk indirimden sonra, bugün motorine de 8 kuruş indirim geldi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 16:36..
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LPG ve motorine indirim

LPG ve motorin fiyatlarına indirim peş peşe geldi.

Dün akşam saatlerinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre fiyatına 32 kuruşluk indirim yapıldı.

DEPODA 13 LİRA FARK EDİYOR

Bu indirim ile 40 litrelik depoda 13 lira fark ediyor.

MOTORİNE 8 KURUŞ İNDİRİM

Bugün EPGİS tarafından yapılan yeni açıklamada ise motorine 8 kuruşluk indirim gerçekleştirildi.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,06 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,98 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,98 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,06 liradan 5,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorine gelen yeni indirim ile depoda 3 lira fark ediyor.

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