LPG'li yeni Dacia Striker görüntülendi: İşte özellikleri

Mart ayında örtüsü kaldırılan Dacia Striker, Türkiye'deki Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilerek yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Geleneksel SUV çizgilerini modern aile otomobili pratikliğiyle birleştiren yeni model, Toyota ve Skoda gibi dev markaların müşterilerini kendine çekmeyi hedefliyor.

TASARIM DETAYLARI

Görüntülenen açık mavi renkli modelde ince far yapısı, geniş ön panel ve bagaj kapağı boyunca uzanan büyük "DACIA" yazısı dikkat çekiyor.

Araç, Dacia Jogger ile yan yana değerlendirildiğinde çok daha büyük, kaslı ve modern bir duruş sergiliyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ

Araçta fabrika çıkışlı LPG ünitesinin yanı sıra hafif hibrit ve 1.8 litrelik tam hibrit motor seçenekleri yer alacak.

Zorlu yol koşulları için geliştirilen 4x4 çekiş sistemi ise yalnızca tam hibrit versiyonda müşterilere sunulacak.

BAŞLANGIÇ FİYATI 25 BİN EURONUN ALTINDA

Ekonomik kullanım ve geniş iç hacim arayan aileleri hedefleyen yeni modelin başlangıç fiyatının 25.bin euronun altında olacağı açıklandı.

Lüks arayışında olmayan kullanıcılar için tasarlanan Striker, markanın en önemli modellerinden biri olmaya aday.