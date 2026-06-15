Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: ABD-İran mutabakatı Lübnan’ı da kapsıyor

Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD-İran arasında sağlanan ve askeri faaliyetlerin durdurulmasını içeren çerçeve anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını, Lübnan’ın da bu süreçten etkilenen ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Aoun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatın bölgesel gerilimi azaltma potansiyeline dikkat çekti.

“DAHA GENİŞ BİR İSTİKRAR SÜRECİNE ZEMİN HAZIRLAMALI”

Lübnan lideri, söz konusu anlaşmanın daha geniş bir istikrar sürecine kapı aralaması gerektiğini vurguladı. Devletlerin egemenliğinin korunması ve halkların haklarının güvence altına alınmasının önemine işaret etti.

Aoun, ayrıca özellikle çatışmalardan etkilenen bölgelerde şiddet döngüsünün sona ermesini beklediklerini belirtti.

YENİDEN İNŞA VE GÜVENLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Aoun, mutabakatın hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede istikrar, güvenlik ve yeniden imar sürecinin başlamasını umut ettiklerini dile getirdi.

Sürece katkı sunan ülke ve kurumlara teşekkür eden Aoun, Lübnan’ın gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlere dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.