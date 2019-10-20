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Lübnan'da 4 bakanın istifası istendi

Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine partisinin ulusal birlik hükümetindeki bakanlarının istifasını istedi.

AA | 20.10.2019 - 10:48..
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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin siyasi müttefiklerinden Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle perşembe gününden beri devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal birlik hükümetinde bulunan Lübnan Güçleri Partisinden 4 bakanın istifasını istediklerini duyuran Caca, Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması yönünde mevcut hükümetin uygun kararlar alacağına güvenlerinin kalmadığını söyledi.

YENİ BİR HÜKÜMET ÇAĞRISI

Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde 15 koltukla parlamentoda temsil edilen Lübnan Güçleri Partisinin lideri Caca, krizin çözümü için yetkililerden herhangi bir ciddiyet görmediklerini savunarak, ülkede yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da ulusal birlik hükümeti, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra 31 Ocak 2019'da, parlamentoda 3 sandalyesi bulunan Hristiyan Ketaib Partisinin dışındaki siyasi partilerin ortaklığında kurulmuştu.

İran ve Suriye rejimine karşı Arap ülkelerinin desteğini alan 14 Mart Bloku'ndan Başbakan Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi, 30 bakandan oluşan kabinede 10 sandalyeyi elinde tutuyor. İran ve Suriye destekli 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ve müttefiklerinin ise 18 bakanlıkla ulusal birlik hükümetinde temsil hakkı bulunuyor.

14 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi de hükümette 2 bakanla temsil ediliyor.

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