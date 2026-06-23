Lucas Torreira'dan Mauro Icardi için transfer itirafı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncu Lucas Torreira, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Arjantin basınından Picado TV'ye konuşan Torreira, takım arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi paylaşımı

"TELEVİZYONDAN İZLEMEK BENİ GERÇEKTEN ÜZÜYOR"

Tecrübeli futbolcu, Uruguay Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmaması hakkındaki bir soru üzerine "Uruguay'ın maçlarını televizyondan izlemek beni gerçekten üzüyor. Teknik direktörümüz Marcelo Bielsa'nın takım adına en doğru kararları vermek zorunda olduğunu biliyorum. Dürüst olmak gerekirse bu canımı acıttı çünkü çok sıkı çalışıyorum, 4 yıldır Galatasaray'dayım ve her zaman en üst seviyede mücadele ediyorum. Ben hala 30 yaşındayım ve eminim ki benim için bir-iki Dünya Kupası daha olacaktır." diye konuştu.

"SÖZLEŞME İMZALAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Torreira, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren takım arkadaşı Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olma ihtimalinin sorulması üzerine ise "Hayır, birkaç gün önce onunla Arjantin'de birlikteydim. Arjantin'e transfer olmaktan bahsetmiyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Yeni bir sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz." yanıtını verdi.

"BOCA JUNIORS FORMASINI GİYME FIRSATIM OLURSA ELBETTE İSTERİM"

Lucas Torreira, hakkında çıkan Boca Juniors'a transfer olacağı iddiaları hakkında da konuştu ve "Boca'ya transfer olmaya ne kadar yakınsın?" sorusunu, şu sözlerle cevapladı:

“Hayır, asla, asla, asla... Ben asla hiçbir zaman Boca Juniors'a transfer olmaya yakın değildim. Bu kulübe duyduğum sevgiden dolayı bu tür söylentilerin çıkmasını anlayabiliyorum. Galatasaray ile iki yıllık sözleşmem bulunuyor ve orada oynamaya devam etmek istiyorum. Orada çok mutluyum, yaşam kalitesi çok yüksek. Kulüpte bulunmaktan keyif alıyorum. O kulübü çok seviyorum. Bir gün Boca Juniors formasını giyme fırsatım olursa elbette isterim. Ancak böyle bir şey gerçekleşmezse de yapacak bir şey yok.”