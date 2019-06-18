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Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Temmuz ayında kabin personelleri grev yapacak. Şirket kar hedefini de küçülttü.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 08:01..
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Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Alman Lufthansa Grubu Havayolları, temmuz ayında kabin personelinin grevi nedeniyle epey sarsılacak.

FATURA AĞIR OLACAK

Lufthansa’nın yanısıra Austrian ve Swiss kabin personeli de greve gidecek. Yoğuz yaz sezonunda yapılan bu grevin şirketlere epey kabarık bir fatura çıkaracağı konuşuluyor.

Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Kabin personellerinin bağlı bulunduğu “Kabin Personeli Organizasyonu (UFO)" sendikası yaptığı açıklamada Lufthansa yönetimi ile yapılan görüşmelerin olumsuzlukla sonuçlandığını açıklamıştı.

HEDEF KÜÇÜLTTÜLER

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, Avrupa'da genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kâr hedeflerini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce, bu yıl için 2,4-3 milyar euro arasında faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK- EBIT) hedefleyen şirket, bunu 2-2,4 milyar euro arasına düşürdü.

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