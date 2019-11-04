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Lufthansa kabin personeli 2 günlük grev kararı aldı

Lufthansa kabin personeli, Almanya'daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü 48 saatlik greve girecek.

AA | 04.11.2019 - 17:53..
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Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO), Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelinin, iş anlaşmazlığı nedeniyle 48 saatlik grev kararı aldığını açıkladı.

48 SAAT SÜRECEK

UFO sendikasından yapılan açıklamaya göre; Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı sendika, Almanya'daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de 48 saatlik iş bırakma kararı aldı.

DAHA ÖNCE DE İŞ BIRAKMIŞLARDI

Lufthansa'da çalışan kabin personeli, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 20 Ekim'de Frankfurt ve Münih havalimanlarında 5 saatliğine işi bırakmıştı.

KÂR HEDEFİ DÜŞÜRÜLDÜ

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kâr hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2.4-3 milyar euro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, rakamı 2-2.4 milyar euro olarak revize etmişti.

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