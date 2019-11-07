taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7576
Euro
6.3773
Altın
1491.55
Borsa
101143.74
Gram Altın
275.953
Bitcoin
53668.24

Lufthansa'da grev nedeniyle 1300 uçuş iptal

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu, grev nedeniyle bugün ve Cuma günü Lufthansa'nın 1300 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

DHA | 07.11.2019 - 05:01..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO), Perşembe ve Cuma günü Lufthansa'ya tam günlük grev çağrısında bulundu.

180 BİN YOLCU ETKİLENECEK

Alman havayolu şirketi, 2 günlük grev nedeniyle 6 bin uçuştan 1300’ünün yapılamayacağını duyurdu. 180 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor.

Lufthansa'da grev nedeniyle 1300 uçuş iptal

ALTERNATİF ŞİRKETLER ÖNERİLDİ

Grup çatısı altındaki havayolu şirketleri Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brussels Airlines ise grevden etkilenmeyecek. Lufthansa, bu alternatif havayollarının, grevden etkilenen yolcular için daha büyük uçakları kullanabileceği rotaları incelediğini duyurdu.

UFO, Lufthansa Havayolları ile devam eden iş anlaşmazlığından dolayı Almanya’daki havalimanlarında Çarşamba günü 2 günlük grev kararı almıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

259
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

97
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

242
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

128
Atatürk Barajı'nın yeşil renginin nedeni açıklandı

Atatürk Barajı'nın yeşil renginin nedeni açıklandı

5
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

3
Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir