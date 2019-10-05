Lüks araçla drifte rekor ceza

Erzurum’da lüks araçla iki ayrı noktada drift yapan kişiler MOBESE kameralarına yakalandı.

Polis ekipleri görüntüler üzerine lüks aracı incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda aracın dün öğlen saatlerinde bir okulun önünde daha drift yaptığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde aracın Naci Aydoğan isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı.

SUÇU ARKADAŞINA ATTI

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Naci Aydoğan, aracın kendisine ait olduğunu belirterek, 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada 'drift' yapan kişinin yurt dışından gelen bir arkadaşı ve dün okul önünde 'drift' yapan kişinin ise Erzurum’dan Muhammed K. isimli arkadaşı olduğunu söyledi.

Lüks araçla 'Drift' yapan arkadaşlara 15 bin liralık ceza İZLE

'ARKADAŞ KURBANI OLDUM'

Mahkemeye sevk edilen Aydoğan, karakol çıkışında basın mensuplarının sorularına arkadaş kurbanı olduğunu ifade ederek, “Bu duruma cahillik diyelim pişmanım. Erzurum’a verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. Drifti ben yapmadım, arkadaşım yaptı bundan sonrada hiçbir arkadaşıma aracımı vermeyeceğim.” açıklamalarında bulundu.

YALAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemeye çıkarılan iki arkadaşın ifadeleri asıl gerçeği ortaya çıkardı. Yenişehir Mahallesi'nde ve çevre yolunda 'drift' yapan kişinin Naci Aydoğan’ın yurt dışından gelen bir arkadaşının değil, kendisinin olduğu kesinleşti. Bunun üzerine araç sahibi Naci Aydoğan’a trafik güvenliğini 2 ayrı noktada tehlikeye sokmaktan 10 bin 20 TL, okul önünde aynı araçla 'drift' yapan sürücü Muhammed K.’ye ise tüm suçu üstlenmekten 5 bin 10 TL para cezası ve ehliyetine 60 gün süre ile el konulmasına karar verildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, YURT DIŞI YASAĞI GELDİ

Ayrıca mahkeme Naci Aydoğan'ın ehliyetine el konulmasına karar verirken, Muhammed K.’ye yurt dışına çıkma yasağı verdi. Muhammed K. ayrıca her ayın 15’inde en yakın kolluk birimine giderek imza atacak.