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Lüks otomobilden 55 kilo eroin çıktı

Van’ın Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde lüks bir otomobilde yapılan aramada 54 kilo 800 gram eroin maddesi ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

İHA | 20.11.2018 - 08:31..
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Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plakalı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı.

8 KİLO AFYON SAKIZI MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramada 2 adet termosifon içerisine zulalanmış 108 paket halinde toplam 54 kilo 800 gram eroin maddesi ile 11 paket halinde toplam 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak Ö.A. ve M.P. isimli 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Lüks otomobilden 55 kilo eroin çıktı

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