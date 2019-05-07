Macron: İdlib'de şiddetin artması endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yüzlerce ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının "endişe verici" olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLDÜ

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib bölgesinde şiddetin artması endişe verici. Rejim ve müttefiklerinin son günlerde hastanelere yönelik de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü." ifadelerini kullandı.

SİYASİ ÇÖZÜM DESTEĞİ

Suriye'de insani durumun kritik olduğunu ve hiçbir askeri seçeneğin kabul edilemeyeceğini belirten Macron, şiddetin durmasını istediklerini ve Birleşmiş Milletleri (BM) siyasi çözüm için desteklediklerini ifade etti.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi güçlendirmek için 17 Eylül 2018'de vardığı mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılarına devam ediyor.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda, en az 71 sivil hayatını kaybetti.