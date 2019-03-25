Macron'dan 73 yaşındaki eylemciye: Aklını başına al

Fransa geçen cumartesi Sarı Yelekler protestolarının 19. ayağına sahne oldu. Emmanuel Macron yönetiminin protestolara demir yumruk indirmeye yönelik bir dizi kararının ardından Nice kentindeki barışçı yürüyüş düzenleyenler bile polisin saldırısına uğradı.

Bu sırada 73 yaşındaki bir kadının başından ağır yaralanması kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. 73 yaşındaki eylemciye Macron'dan "aklını başına al" mesajı geldi.





73 YAŞINDAKİ KADINA POLİS DAYAĞI

Mor pantalon giyip elinde barış yazan bayrakla yürüyen Genevieve Legay'in, polisin yürüyüşü geri püskürtme çabasından ötürü kaldırıma düşmesi ve başından kanların akmaya başlamasına bir AP muhabiri de tanıklık etti.

Sosyal adalet için mücadele eden Attac grubunun bir üyesi olan Legay, başındaki ağır yaralanmadan ötürü hala hastanede tedavi görüyor. Legay'in kızı, annesinin kafasında kırıklar ve kanama olduğunu, ama komada bulunmadığını açıkladı. Ailenin avukatı Arie Alimi, yaralanmaya açık bir kişiye karşı şiddet kullanıldığı için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunurken bölge valisinin dava açılacaklar listesinde bulunduğunu belirtti.

"SORUMSUZCA DAVRANDI"