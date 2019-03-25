taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6247
Euro
6.37725
Altın
1319.355
Borsa
99212.54
Gram Altın
238.558

Macron'dan 73 yaşındaki eylemciye: Aklını başına al

Fransız polisinin Nice kentindeki Sarı Yelekler protestolarına saldırması sırasında kanlar içinde yere serilen yaşlı kadın aktiviste, Macron'dan tepki geldi, aklını başına toplamasını tavsiye etti.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa geçen cumartesi Sarı Yelekler protestolarının 19. ayağına sahne oldu. Emmanuel Macron yönetiminin protestolara demir yumruk indirmeye yönelik bir dizi kararının ardından Nice kentindeki barışçı yürüyüş düzenleyenler bile polisin saldırısına uğradı.

Bu sırada 73 yaşındaki bir kadının başından ağır yaralanması kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. 73 yaşındaki eylemciye Macron'dan "aklını başına al" mesajı geldi.

Macron'dan 73 yaşındaki eylemciye: Aklını başına al

73 YAŞINDAKİ KADINA POLİS DAYAĞI

Mor pantalon giyip elinde barış yazan bayrakla yürüyen Genevieve Legay'in, polisin yürüyüşü geri püskürtme çabasından ötürü kaldırıma düşmesi ve başından kanların akmaya başlamasına bir AP muhabiri de tanıklık etti.

Sosyal adalet için mücadele eden Attac grubunun bir üyesi olan Legay, başındaki ağır yaralanmadan ötürü hala hastanede tedavi görüyor. Legay'in kızı, annesinin kafasında kırıklar ve kanama olduğunu, ama komada bulunmadığını açıkladı. Ailenin avukatı Arie Alimi, yaralanmaya açık bir kişiye karşı şiddet kullanıldığı için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunurken bölge valisinin dava açılacaklar listesinde bulunduğunu belirtti.

Macron'dan 73 yaşındaki eylemciye: Aklını başına al

"SORUMSUZCA DAVRANDI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise pazartesi günü Nice Matin'de yayımlanan röportajında, 73 yaşındaki kadın aktivistin 'sorumsuzca davrandığını' ima etti.

'Kırılgan kişilerin yasaklı ilan edilen yerlerdeki eylemlere katılmaması, kendilerini bu hallere düşürmemesi gerektiğini' savunan Macron "Onun hızla iyileşmesini ve belki bir tür bilgelik kazanmasını diliyorum" dedi.

Hükümetin son kararları uyarınca Nice şehir merkezinin bazı yerlerinde protestolar yasaklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

569
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

129
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

307
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

433
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

208
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

82
Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir