Madonna İsrail'de Filistin bayrağı açtırdı

Başkent Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, Madonna'nın konseri sırasında şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin Filistin bayrağıyla sahneye çıkması damga vurdu.

İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı.

BOYKOTLARA RAĞMEN SAHNEYE ÇIKTI

Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

Amerikalı şarkıcının seslendirdiği "Gelecek" (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer alması adeta Eurovision finalinin önüne geçti.

Eurovision finalinde Madonna ve İzlanda'dan Filistin protestosu

EUROVISION SİYASİ ETKİNLİK DEĞİLDİR DEMİŞTİ, FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTIRDI

Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti." ifadesine yer verildi.

İZLANDA'YI TEMSİL EDEN GRUP FİLİSTİN BAYRAĞI AÇIP ZAFER İŞARETİ YAPTI

Tel Aviv'deki finale damgasını vuran bir başka hareket de İzlanda'yı "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.

Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Eurovision 2019 Birincisi Hollanda -Duncan Laurence - Arcade ViDEO

EUROVISION'U HOLLANDA KAZANDI

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.