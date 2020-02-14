Mafya lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 50 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adını 1990’lı yılların sonunda duyuran ve birçok suçla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olduğu belirlenen, ’çete soruşturması’ kapsamında arananan Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

YAKUP SÜT İLE BERABER 49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, hakkında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Yakup Süt’ün de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Süt ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ADRESLERDE SUÇ UNSURLARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenilirken, bu sabah başlatılan operasyon ile ilgili adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.