14 yıldır aşk yaşıyorlardı Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli evlendi!

Daha önce fili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk gibi projelerde yer alan Taner Rumeli şu sıralar özel hayatıyla gündemde.

14 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Deha'nın Karga'sı 14 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Âşık’la birlikteydi. Geçtiğimiz gün, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla kına gecesi düzenleyen çift aynı gün evlendi.

Tekirdağ’da yapılan kına ve düğünde ünlü çifti dostları yalnız bırakmadı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, düğün sevincini takipçileriyle de paylaştı. Ceyda Âşık'ın derin dekolteli gelinliği ise takipçilerinden tam not aldı.

"SONRA BEN ONA HAYRAN OLDUM"

Verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.