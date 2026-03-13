Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yangın paylaşımı: Korku dolu bir andı

Yaşadığı sağlık problemleri yüzünden sık sık gündem olan Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı yangın paylaşımıyla korkuttu.

Umut Özkan, evlerinin hemen yanındaki yangında eşiyle birlikte büyük panik yaşadı. Evlerinin hemen yanında yangın çıktığını söyleyen Özkan, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"ÇOK ZOR VE KORKU DOLU"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup, evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın.

Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli.'