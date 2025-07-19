3 ünlü daha Ayşe Barım'ın menajerlik şirketinden ayrıldı Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ardından Bergüzar Korel, Fahriye Evcen ve Pınar Deniz'in de Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu menajerlik şirketinden ayrıldıkları iddia edildi.

Medya sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Ayşe Barım hakkında 30 yıl hapis istenirken, ajansına bağlı bazı oyuncularla yolların ayrıldığına yönelik iddialar gündeme geldi. SOSYAL MEDYADAN SİLDİLER Pınar Deniz, Bergüzar Korel ve Fahriye Evcen'in, Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu menajerlik şirketinin adını Instagram hesaplarından kaldırmaları, kafaları karıştırdı. Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıktığı gün mahkemeye giden ve ağlayan Korel'in bu hamlesi dikkati çekerken, daha önce de Hazal Kaya ile Ali Atay, menajerlik şirketiyle yollarını ayırmıştı. ÜNLÜLER ADLİYEYE GİTMİŞTİ Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler, Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Magazin Haberleri Derin Talu'nun boy takıntısı

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