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    Deren Talu'dan bikinili poz

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 07:04
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 07:14
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    Deren Talu'dan bikinili poz

    Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

    Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Deren Talu, çiçekli bikinisiyle poz verdi.

    Çiçekli tercih etti

    Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Deren Talu, çiçekli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı.

    Talu'nun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

    Deren Talu dan bikinili poz #1

    Deren Talu dan bikinili poz #2


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