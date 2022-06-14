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- Deren Talu'dan bikinili poz
Deren Talu'dan bikinili poz
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti.
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 07:04
- Güncelleme : 14.06.2022 - 07:14
Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.
Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Deren Talu, çiçekli bikinisiyle poz verdi.
Çiçekli tercih etti
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Deren Talu, çiçekli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı.
Talu'nun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.