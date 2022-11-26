Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.683
0.79%
BTXN Coin
5.78
-1.86%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı

    Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, şimdi de çene kontürü yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan yine estetik yaptırdı

    57 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sayan bu kez çene kontürü için estetik doktorunun kapısını çaldı.

    Son estetiği: Çene kontürü

    Sayan, çenesine kontür yaptırdı.

    Sayan, o anları anları video olarak paylaştı. Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da değişti.

    Seda Sayan son estetiğini paylaştı

    Daha önce de Fransız askısı yaptırdı

    Öte yandan daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaşmıştı.

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı #1

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Tekirdağ'da 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı

    Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    İç Haber

    Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Görüş Bildir