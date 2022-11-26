Seda Sayan yine estetik yaptırdı

Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, şimdi de çene kontürü yaptırdı.

57 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Sayan bu kez çene kontürü için estetik doktorunun kapısını çaldı.

Son estetiği: Çene kontürü

Sayan, çenesine kontür yaptırdı.

Sayan, o anları anları video olarak paylaştı. Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da değişti.

Seda Sayan son estetiğini paylaştı

Daha önce de Fransız askısı yaptırdı

Öte yandan daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaşmıştı.