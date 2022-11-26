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- Seda Sayan yine estetik yaptırdı
Seda Sayan yine estetik yaptırdı
Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, şimdi de çene kontürü yaptırdı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2022 - 11:28
57 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Sayan bu kez çene kontürü için estetik doktorunun kapısını çaldı.
Son estetiği: Çene kontürü
Sayan, çenesine kontür yaptırdı.
Sayan, o anları anları video olarak paylaştı. Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da değişti.
Seda Sayan son estetiğini paylaştı
Daha önce de Fransız askısı yaptırdı
Öte yandan daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaşmıştı.