Petrol
111
0.78%
Euro
15.73
0.48%
Dolar
14.84
0.71%
Altın
905.00
1.62%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
589.865
2.05%
BTXN Coin
16.15
3.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Merve Özbey'in bebeği göründü

    İkinci kez anne olma heyecanı yaşayan Merve Özbey, karnı burnunda sahneye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:33
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Özbey'in bebeği göründü

    Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı

    6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey,  konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, "Seyircilerimiz için güzel bir konser hazırladık, umarım onlar da keyif alır. Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık. Yorulmasını istemedik." dedi.

    "Kenan koyacak"

    İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, "İsim için seçenekler var mı?" sorusunu, "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız." diyerek cevapladı.

    Merve Özbey in bebeği göründü #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'daki yabancı sayısı belli oldu
    Gündem

    İstanbul'daki yabancı sayısı belli oldu

    Ordu'da patpat kazası:1 ölü
    3. Sayfa

    Ordu'da patpat kazası:1 ölü

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir