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AA

İsrail'in ablukasındaki Gazze'de can kaybı bugün 51 bin 439'a yükseldi.

Şu anda yardımların ulaşamadığı Gazze'de Filistinliler bir yandan İsrail'in saldırıları diğer yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

Filistin halkının yaşadığı zulmü gören ve dile getiren sanatçılardan biri de ABD'li aktör Richard Gere oldu.

VİDEO SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre ABD'li aktör Gere, Filistinli şair Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" şiirini okuyarak Filistinlilere destek oldu.

Gere, "Kendi savaşının içindeyken bile başkalarını düşün. Barış isteyenleri unutma." dizelerini seslendirdi.

"UYUYACAK YERİ OLMAYANLARI DÜŞÜN"

Derviş'in, "Evine dönerken başkalarını düşün. Kamplardaki insanları unutma. Uyuyacak yeri olmayanları düşün. Konuşma hakkını kaybetmiş olanları düşün." dizelerini dile getiren Gere, şiirin sonundaki "Uzaktakileri düşünürken, kendini düşün ve 'karanlıkta bir mum olsaydım.' de." dizelerini de okudu.

Derviş'in şiiri, insanların sahip oldukları için minnettar olmaya ve aynı zamanda daha az şanslı olanlara da yardım etme mesajı olarak yorumlandı.

2017'DE BATI ŞERİA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentini 2017'de ziyaret eden Gere, kentteki durumu Jim Crow dönemi ABD'sinin güneyindeki ayrımcılığa benzetmişti.