Acun Ilıcalı açıkladı: Şarkıcı Bayhan Survivor'da

Yıllar önce Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan Gürhan, o dönemde sesi, hayatı, jest ve mimikleriyle oldukça sevilmişti.

Ekranlardan uzak olsa da sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan yıllar geçse de popülerliğini koruyan Bayhan'dan yeni bir haber geldi.

Her sene kadrosu merakla beklenilen Survivor'da hazırlıklar sürüyor. Geri sayıma başlayan yarışmanın ilk yarışmacısı açıkladı.

"BAYHAN SURVİVOR'DA"

Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler&All Star'la ilgili yeni yaptığı paylaşımla ilk yarışmacıyı göstermiş oldu.

Ilıcalı, heyecanlandıran paylaşımına şu notu düştü: "Survivor 2026 Ünlüler&All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum."