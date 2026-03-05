Merve Dizdar'dan oyunculuk itirafı geldi: Rolüm için kendimi parçalarım

Rol aldığı projelerde performansıyla her zaman beğeni toplayan Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış” adlı konferansa katıldı.

‘Kadınların Hikâyesi’ başlıklı söyleşiye katılan Merve Dizdar, kariyeri hakkında konuştu.

"BENİM İLGİ ALANIM"

Neden oyuncu olduğunu anlatan Merve Dizdar, “İnsanların hayatlarını merak ediyorum. Oyuncu olmanın pek çok sebebi olabilir; belki kendi hayatımdan uzaklaşmak, görünür olmak, alkışlanmak. Bir yandan da insan çok kompleks bir varlık, insanın zaaflarını çok merak ediyorum. Benim ilgi alanım bu, hayatta da insanların zaaflarını merak ediyorum.” dedi.

Hayatımın bu döneminde önemli karakterleri oynamayı çok istiyorum. Çünkü ben artık bir erkeğin etrafında dönen kadın karakterlerden çok bir derdi olan kadınları oynamayı ve izlemeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BIRAKMAK KOLAY"

Oyundaki karakteriyle ilgili de bilgi veren Dizdar sözlerine şöyle devam etti: “Bu oyun da tıpkı hayat gibi. Düşüyoruz, kalkıyoruz ama devam ediyoruz. Ancak hepimizin hayatında önemli olan şey yoluna devam edebilmesi. Çünkü bırakmak çok kolay. Bana göre hayata devam etmek için çaba göstermek gerekiyor. Yaşamaya karşı çabamız var ve ben bunu çok kıymetli buluyorum."

Aynı oyundaki karakterin dediği gibi, ‘Kendimi sevebilmek için kendimle savaşmam gerekiyor.’ Çünkü bazı zorlukları aştığımızda bazı anahtarlar da açılıyor. Biraz zorlandığımızda yaratıcılığımız devreye giriyor. Zorlanmadan labirentleri geçemezsiniz. Tabii bunu zamanla öğreniyoruz. Ben çocukluğumdan beri bunu yaşadığım için şikâyet tarafında olmadım. Oynadığım karakter ise hep şikâyet tarafında. Ne zaman ki kendine dürüst davranıyor ondan sonra bazı şeyler değişiyor.”

"KENDİMİ PARÇALARIM"

Merve Dizdar “Canlandırmayı çok istediğin bir karakter var mı” sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: “Çok istediğim bir karakter hiçbir zaman olmadı. Bana gelen karakterleri değiştirip dönüştürmeyi çok sevdim. Yönetmen bir şey ister, benim görevim onun üzerine 5 şey daha koymak. Ama ben kendini ekstra parçalayan bir oyuncuyum.”