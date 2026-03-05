Esra Ronabar'dan dikkat çeken paylaşım! Oğlunun son halini gösterdi

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden oyuncu çift Barış Falay ve Esra Ronabar'ın 2009 yılında dünyaya gelen oğulları Mavi Rüzgar da boylarını aştı.

17 OLDU

Mavi Rüzgar geçtiğimiz günlerde 17 yaşına bastı. Anne Esra Ronabar da boyu kendisini geçen oğlunun doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Ronabar, "Hikayemizin en güzel yeri artık 17 yaşında" ifadelerini kullandı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Anne ve oğlunun karesi sosyal medyada gündem oldu. Ronabar'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.