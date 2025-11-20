Abone ol: Google News

Acun Ilıcalı Selen Görgüzel'i açıkladı! Survivor 2026 kadrosunda

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor kadrosunda yer alacak yeni bir isim daha açıkladı. Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, adını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 14:09
  • Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler kadrosuna Selen Görgüzel'i eklediğini açıkladı.
  • Merakla beklenen kadroda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem gibi isimler de bulunuyor.
  • Ilıcalı, Selen Görgüzel'e başarılar dileyerek duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı.

Heyecanla beklenen 'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. Merakla beklenen kadroyu sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, tek tek açıklıyor.

Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi ünlü isimler resmen belli oldu.

9. KİŞİ AÇIKLANDI

Ünlü televizyoncu, yarışmada ünlüler kadrosunda yer alan sekizinci ismi ilk kez duyurdu. Ünlü televizyoncu, Survivor'da yer alacak 9. yarışmacının ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel olduğunu açıkladı.

Ilıcalı, Selen Görgüzel'in Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.

