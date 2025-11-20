Acun Ilıcalı Selen Görgüzel'i açıkladı! Survivor 2026 kadrosunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Heyecanla beklenen 'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. Merakla beklenen kadroyu sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, tek tek açıklıyor.

Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi ünlü isimler resmen belli oldu.

9. KİŞİ AÇIKLANDI

Ünlü televizyoncu, yarışmada ünlüler kadrosunda yer alan sekizinci ismi ilk kez duyurdu. Ünlü televizyoncu, Survivor'da yer alacak 9. yarışmacının ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel olduğunu açıkladı.

Ilıcalı, Selen Görgüzel'in Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.