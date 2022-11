Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik paylaşımı

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı.

Yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, son paylaşımlaşımlarıyla gündeme geldi.

Saraçoğlu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

"Hayır" dedi

Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu'nun parmağında yüzük olmayan elini paylaştı.