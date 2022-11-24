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    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik paylaşımı

    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik teklifi paylaşımı olay yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 10:28
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    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik paylaşımı

    Yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, son paylaşımlaşımlarıyla gündeme geldi.

    Saraçoğlu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

    "Hayır" dedi

    Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.

    Genç oyuncu sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu'nun parmağında yüzük olmayan elini paylaştı.

    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik paylaşımı #1

    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun evlilik paylaşımı #2


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